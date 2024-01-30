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Dünya İsrail Batı Şeria'daki bir hastanede tedavi gören 3 Filistinliyi infaz etti!
Dünya

İsrail Batı Şeria'daki bir hastanede tedavi gören 3 Filistinliyi infaz etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 14:43:00 -
İsrail Batı Şeria'daki bir hastanede tedavi gören 3 Filistinliyi infaz etti!

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin medyasının aktardığı habere göre bu sabah erken saatlerde İsrail özel kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan İbn Sina Hastanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskın sırasında hastanede tedavi gören üç Filistinli gence suikast gerçekleştirdi.

Hastanenin üçüncü katına giren İsrail güçleri üç Filistinliyi susturucu takılmış silahlarla öldürdükten sonra olay yerinden çekildi.

Öldürülen gençlerin bölgedeki Filistinli direniş gruplarına mensup olduğu ve bir süredir hastanede tedavi görmekte oldukları öğrenildi.
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Öldürülenlerin isimleri Basil Gazzavi, Muhammed Gazzavi ve Muhammed Calamane olarak açıklandı. Muhammed Gazzavi, Seraya Kudüs'ün Cenin kentindeki yapılanmasının kurucuları arasında yer alıyordu.

Kaynak: Mepa News

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