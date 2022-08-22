İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı
İsrail, Filistinlilere ait evleri yıkmasının yanı sıra bölge genelinde Yahudilere yerleşim yerleri inşa etmeye de devam ediyor.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha bölgesine yönelik baskınlarda bulundu.
Baskınlar kapsamında bölgeye gelen İsrail güçlerinin buldozerleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha bölgesinde bulunan Ed Duyuk Et Tahta köyünde Filistinlilere ait 8 evi yıktı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere ait söz konusu evler inşa halindeydi.
İsrail'in yıldırma politikası kapsamında düzenli aralıklarla Filistinlilerin evlerini yıktığı belirtiliyor.
İnsan hakları örgütleri, İsrail'in bu uygulamasının "toplu cezalandırma" olarak adlandırırken haksız politikayı eleştiriyor.
Son dönemde Filistinlilerin evlerini yıkma süreci hızlanmış durumda.
Bu yıkımlara paralel olarak İsrail bölgede Yahudilere yerleşim yerleri inşa etmeyi de sürdürüyor.