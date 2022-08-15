İsrail basınından Trump iddiası: Gizli gönderdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içeren gizli bir mektup gönderdiği, İsrail basınınca iddia edildi.

İsrail'de yayımlanan "Jerusalem Post" gazetesi, 3 sayfadan oluşan gizli mektupla ilgili ayrıntılara yer verdi. Söz konusu habere göre; bahsedilen mektup Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) açıklamasından sadece 2 gün önce 26 Ocak 2020 tarihinde Netanyahu'ya ulaştı.

Mektuptan yalnızca bazı alıntılar yapan gazetenin haberi Trump'ın ya da Netanyahu'nun ofisinden doğrulanmadı

İddiaya göre, Trump, mektupta barış planı ile ilgili vizyonunun bazı detaylarına yer verdi. Buna göre, "İsrail'in, Yüzyılın Anlaşması kapsamında hazırlanacak haritada yer alan Batı Şeria toprakları üzerinde egemenlik kurabileceği ancak bunun için Netanyahu'nun haritada geri kalan topraklar üzerinde kurulacak Filistin devletine onay vermesi gerektiği" öne sürüldü.

Yine gazeteye göre, Donald Trump, Netanyahu'dan Batı Şeria'da Filistin devletinin parçası olarak belirlenen topraklara ilişkin açıklanan politikaları benimsemesini istedi. Terörist İsrail'in bu politikaları uygulaması durumunda ABD'nin, terörist İsrail'in Batı Şeria'da söz konusu bölgelerdeki egemenliğini tanıyacağı iddia edildi.

Haberde, Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağın ifadeleri de paylaşıldı. Buna göre; Netanyahu'nun o dönem gizli mektuba, "İsrail, ilerleyen günlerde Batı Şeria'da ilhak planını uygulamaya koyacak." şeklinde yanıt verdiği ifade edildi.

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri ilhak planı

ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini devam ettirmesi maddeleri bulunuyordu. ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planından sonra söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı. Netanyahu, ilhak planının 1 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya koyulacağını belirtmiş fakat sonra plan ertelenmişti.