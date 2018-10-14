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İsrail basınından Prens Selman yorumu: İtibarının zarar görmesi çıkarlarımızı etkiler

İsrail basını, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayından sorumlu olarak gösterilen Veliaht Prens Selman'ın itibarının zarar görmesinin, Tel-Aviv'in çıkarlarına aykırı olduğunu yazdı. Jerusalem Post gazetesi yazarı Herb Keinon, "Kural şudur, Ortadoğu'da büyük bir olay gerçekleşirse bu genellikle İsrail'i etkiler" ifadesini kullandı.

14 Ekim 2018 Pazar 21:19
İsrail basınından Prens Selman yorumu: İtibarının zarar görmesi çıkarlarımızı etkiler

ABD'li senatörler, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğuna giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı ile ilgili baskılarını arttırıyor. Kaşıkçı ile ilgili bir süre sessiz kalmayı tercih eden ABD Başkanı Trump, medya ve senatodan gelen baskılar üzerine Suudi Arabistan'a yönelik sert mesajlar vermeye başladı.

Trump, ABD'nin ekonomik yaptırımları gündeme getirebileceğini belirtirken, ABD basınında Veliaht Prens Selman'ın karanlık yüzüne dikkat çeken makaleler yayınlandı.

İsrail basını 'çıkarlarımıza aykırı' diye yazdı 

İsrail basını da Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından sorumlu olarak gösterilen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın itibarının zarar görmesinin Tel Aviv'in çıkarlarına aykırı olduğun yazdı.

Jerusalem Post gazetesi yazarı Herb Keinon, "Kural şudur, Ortadoğu'da büyük bir olay gerçekleşirse bu genellikle İsrail'i etkiler" sözleriyle başladığı yazısında, Selman'ın zarar görmesinin Tel Aviv'in çıkarlarına uyumlu olmayacağını belirtti.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Batı kontrolünde korku imparatorluğu kurdu. 2017 yılında saray darbesiyle binlerce muhalif ve rakip ismi hapse atarak servetlerine el koyan Selman, Batı medyası tarafından “reformist” ilan edildi. Selman, 2018 yılında kritik görüşmeler yaptığı Washington, Londra ve Paris’te kırmızı halılarla karşılandı.

'Suudi Arabistan’ı değiştiren adam' olarak gösterilmişti

Batılı medya kuruluşlarının yere göğe sığdıramadığı Muhammed bin Selman, Le Point dergisi tarafından, "Kudüs, Ortadoğu ve Suudi Arabistan’ı değiştiren adam" sözleriyle övüldü.

Washington Post, The New York Times, Financial Times gibi gazeteler ve The New Yorker, The Economist, Time, Newsweek gibi dergiler ise adeta Veliaht Prensin tanıtım (PR) dairesi gibi hizmet verdi. Öyle ki Kasım 2017’de Suudi Arabistan’daki toplu gözaltılar ve tutuklamalardan yalnızca birkaç hafta sonra The New York Times yazarı Thomas L. Friedman, Selman’la yaptığı geniş röportajı "Suud Baharı’nın habercisi" olarak dünyaya duyurdu.

Batı medyasının oluşturduğu "reformcu prens" imajı, bu yılın başında Veliaht Prensin İngiltere ve ABD ziyaretleriyle siyasi alanda da pekiştirildi.

 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 21:19
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