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Gündem İsrail basını yazdı: 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak!
Gündem

İsrail basını yazdı: 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 20:59:00 - 2023-11-23 21:09:58
İsrail basını yazdı: 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak!

İsrail basını, siyonist ordu tarafından rehin tutulan 39 Filistinli vatandaşın yarın serbest bırakılacağını yazdı.

Katil İsrail ile mücahid Hamas arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında 39 Filistinli mahkumun yarın serbest bırakılacağı öğrenildi.

İsrail basını, Filistinli mahkumların yerel saatle 20.00 (TSİ 21.00) sıralarında serbest bırakılmasının beklendiğini yazdı.

İsrailli esirlerin Tel Aviv'e girmesi beklenecek!

Haberde, Gazze şeridinde serbest bırakılan İsrailli esirlerin Tel Aviv'e girmesinden sonra Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı aktarıldı.

Filistinli esirlerin Ofer Cezaevi’nden Kızıl Haç’a ait araçlarla işgal altındaki Batı Şeria'daki Beitonia Kontrol Noktası’na götürüleceği belirtildi.

Ateşkes yarın 07:00'da başlayacak!

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bugün saat 10:00'da başlayacağı ifade edilmişti.
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