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Gündem İsrail basını duyurdu: ‘Casusluk’tan tutuklanan ‘eş’ için MOSSAD devrede!
Gündem

İsrail basını duyurdu: ‘Casusluk’tan tutuklanan ‘eş’ için MOSSAD devrede!

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri için tutuklanan ‘casuslara’ ilişkin MOSSAD devreye girdi. Haberlerde, “MOSSAD Başkanı David Barnea,Türk mevkidaşı ile görüşmelerini sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:04:00 - 2021-11-17 01:10:50
İsrail basını duyurdu: ‘Casusluk’tan tutuklanan ‘eş’ için MOSSAD devrede!

Türkiye'de bazı gazeteciler 'bunlar turist' diyerek aklamaya çalıştığı casuslar için MOSSAD devreye girdi.

Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 İsrailli tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz gün Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çifti ile bir kadın, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti. Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının sonrasında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOSSAD devreye girdi

Türkiye'de bazı gazeteciler 'bunlar turist' diyerek aklamaya çalıştığı  İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çifti ile bir kadın casuslar için MOSSAD devreye girdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli casuslar için MOSSAD devreye girdi.

Kaynak: Haber7

 

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