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Aktüel

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 3 korumasının korona virüs testi pozitif çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:16:56 -
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 3 korumasının korona virüs testi pozitif çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.



Korona virüs salgını İsrail’de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı. Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu’nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.

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