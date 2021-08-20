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İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz
Dünya İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz
Dünya

İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz

İsrail başbakanı Naftali Benett salgın nedeniyle tam kapanmaya gitmeleri durumunda İsrail'in savunmasız kalacağını ve iflas edeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 18:00:00 -
İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz

İsrail Başbakanı Naftali Benett, ülkedeki koronavirüs vakalarının hızla yükselmesi üzerine gelen tam kapanma taleplerini reddetti.

Benett, İsrail ekonomisinin tam kapanmayı kaldıracak bir durumda olmadığını belirterek tam kapanmanın İsrail'i savunmasız bırakacağını hatta iflas ettirebileceğini belirtti.

Bennett İsrail devlet televizyonunda yayınlanan basın toplantısında ülkede artan koronavirüs vakaları üzerine tam kapanmaya gidilip gidilmeyeceğine dair bir soruya "Tam kapanmaya karar vermek hükümetimiz için çok kolay ama ya sonuçları? Birçok insan kolaylıkla 'salgınla mücadele için tam kapanmayı gerçekleştirin' diyor ama tam kapanmayla ülkenin geleceğini mahvederiz." dedi.

Benett sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam kapanmanın İsrail'e bedeli 200 milyar şekel (62 milyar dolar) olur. Bu yükü nasıl kaldıracağız? İflas ederiz. Salgın boyunca gerçekleştirdiğimiz kapanmalar ve harcamalar yüzünden büyük açıklar vermeye başladık. Şu an savunma ve hatta diğer sağlık harcamaları için ödenek ayırmaya zorlanıyoruz. Tam kapanma gibi bir seçeneği unutmak zorundayız."

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ülkede 991'i hastaneye kaldırılan, 600'ünün durumu ağır ve 103'ü solunum cihazına bağlı olmak üzere 59.218 aktif koronavirüs hastası bulunuyor.

 

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