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Gündem İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"
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İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile denizde doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini öne sürdü. Chikli'nin, "Bu imkânsız bir senaryo değil, yarın sabah bile gerçekleşebilir" sözleri bölgedeki gerilimi tırmandırabilecek nitelikte değerlendirildi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürüttüğü askeri ve siyasi iş birlikleriyle dikkat çeken İsrail'den, Türkiye'yi hedef alan yeni bir açıklama geldi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İsrail basınına yaptığı değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri ile denizde doğrudan karşı karşıya gelme ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

İsrail'in N12 News kanalına konuşan Chikli, Türkiye ile yaşanabilecek olası askeri gerilime ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir. Bu imkânsız bir senaryo değil. Hatta yarın sabah bile gerçekleşebilir."

Chikli'nin açıklamaları, iki ülke arasında olası bir askeri gerilim senaryosunu gündeme taşıyan ifadeler olarak değerlendirildi.

Daha önce de Türkiye'yi hedef almıştı

Amichai Chikli, son dönemde yaptığı açıklamalarda da Türkiye'yi sık sık hedef alan iddialarda bulunmuştu.

İsrailli Bakan, geçtiğimiz günlerde Türkiye, Pakistan ve Katar arasında İsrail karşıtı yeni bir ittifak oluştuğunu ileri sürmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel politikalarının İsrail açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu iddia etmişti.

Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor

Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları ve deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıklar sürerken, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile geliştirdiği askeri iş birlikleri Ankara tarafından yakından takip ediliyor.

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