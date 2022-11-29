İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da ölen Filistinli sayısı 3'e yükseldi

İsrail askerlerinin, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çıkan olaylarda öldürdüğü Filistinli sayısı 3'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarındaki Kafr Ayn beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Cevad ve 22 yaşındaki Zafir Abdurrahman Abdulcevad Rimavi kardeşler hayatını kaybetti.

Bakanlığın daha önceki açıklamasında, El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Emmer beldesinde, İsrail askerlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan Filistinli Mufid Muhammed Mahmud Halil'in (44) yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait iki arazi aracı bir eğitim devriyesi sırasında bozuldu. Bölgedeki Filistinlilerin zırhlı araçlara taş attığı, askerlerin buna ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı, El Halil yakınlarında çıkan olaylarda 9 kişinin gerçek, 5'inin plastik mermiyle yaralandığını, 8 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtmişti.

El Halil kenti yakınlarındaki ana yol üzerinde bulunan Beyt Emmer beldesinin girişine askeri bir kule kurmak isteyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık olaylar çıkıyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü.