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Gündem İsrail askerlerinden camide alçaklık! Utanmadan birde görüntülerini yayınladılar
Gündem

İsrail askerlerinden camide alçaklık! Utanmadan birde görüntülerini yayınladılar

Yeniakit Publisher
2024-06-13 22:53:00 - 2024-06-13 23:00:39

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail askerleri, Refah'ta işgal ettikleri camiyi mutfak olarak kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 251 gündür devam ederken, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan bir camiyi mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı. İsrail askerleri, Mısır topraklarından yaklaşık 280 metre uzaklıktaki Refah Geçidi Camii’ni işgal ederek camiyi mutfağa çevirdi.

Sosyal medyada İsrail askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, caminin içerisinin askerler tarafından tahrip edildiği görüldü.

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