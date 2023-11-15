İsrail askerleri 'yardım ediyoruz' pozları verdikten sonra katlettiler

İsrail, Gazze'deki yıkımını kamufle edebilmek için propagandalarına bir yenisini daha ekledi. İsrail askerleri 79 yaşındaki yaşlı bir adama yardım ediyormuş gibi fotoğraf çektirdi. Ardından yaşlı adam İsrailli keskinci nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye karşı sürdürdüğü havadan ve karadan bombardımanlar sebebiyle binlerce masum insan hayatını kaybetti.

İsrail'in propagandaları

Hamas'ın saldırısını bahane eden İsrail, bir aydan uzun bir süredir sivil yerleşim alanlarını, ibadet yerlerini, okulları ve hastaneleri bombalamaya devam ediyor.

İsrail katliamlarını gizlemek için 'iyiyi' oynamayı da ihmal etmeyerek çeşitli propaganda videoları ve fotoğrafları da yayınlıyor.

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Yaşlı adama yardım ediyormuş gibi gözüküp katlettiler

O propaganda resimlerinin birinde İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinliye yardım ediyormuş gibi görüntü verdiği görüldü.

Bu fotoğraftan kısa süre sonra Beşir Hacı, Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışırken yine İsrailli keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.