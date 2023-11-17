İsrail askerleri TRT ekibinin canlı yayın kamerasını kırdı! O anlar böyle görüntülendi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki Türk gazetecilere canlı yayın esnasında fiziki müdahalede bulundu. Polislerin müdahalesinin ardından NTV muhabiri ve kameramanı, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
İsrail polisinden cuma namazı öncesi gaz bombalı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında İsrail güçleri Türk gazetecilere de müdahalede bulundu.
O anlar canlı yayında olan NTV ekibi Özden Erkuş ve kameraman İbrahim Ateşoğlu polisin fiziksel müdahalesine maruz kaldı.
Yaşanan gerginliğin ardından NTV ekibi bölgeden uzaklaştı.
TRT KAMERASI KIRILDI
Ayrıca müdahale sırasında İsrail güçlerinin Türk gazetecinin kamerasını kırdığı öğrenildi.
CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan da, İsrail güçlerinin müdahalesinde TRT Haber'in kamerasının silahla doğrudan vurularak kırıldığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı