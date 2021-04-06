  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
Dünya

İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Kudüs'te Usame Sıddık Mansur isimli bir Filistinliyi şehit etti, eşini ise yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 09:08:00 -
İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısında bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Kompleksine kaldırılmasının hemen ardından şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit olan Filistinlinin eşinin ise belinden gerçek mermiyle yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Yerel kaynaklarda şehit olan Filistinlinin kimliği Usame Sıdki Mansur (42) olarak aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bir Nabala beldesi yakınlarında Filistinli bir erkek ile eşinin bulunduğu araca ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin dün gece onlarca araçla Bir Nabala ve El-Ceyb beldelerine baskın düzenlediği, ardından Filistinlilerle aralarında arbede yaşandığı ifade edildi.

Konuyla alakalı henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni
Gündem

Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni "darbe bildirisi" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nda kınama açıklamasında bulunan TESUD, çark ederek "104 emekli amirali kınamadık" açıklaması yaptı.
Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı
Gündem

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

104 emekli amiralin imzaladığı sözde bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, müvekki..
Azerbaycan'dan flaş karar! İki general tutuklandı
Dünya

Azerbaycan'dan flaş karar! İki general tutuklandı

Azerbaycan'da Milli Güvenlik Bakanlığından iki generalin tutuklandığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay