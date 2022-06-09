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Dünya İsrail askerleri Filistinli bir genci daha katletti!
Dünya

İsrail askerleri Filistinli bir genci daha katletti!

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 15:54:00 -
İsrail askerleri Filistinli bir genci daha katletti!

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul semtinde düzenlediği bir baskın sırasında 27 yaşındaki Mahmud Fayiz Ebu Ayhur'u hedef aldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in gerçek mermiyle midesinden ve diyaframından vurduğu gencin ağır yaralandığı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan baskınlar sırasında ana yolları kapatan İsrail güvenlik güçlerinin ateş açtığı gerçek mermiyle 3 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu olay hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Son bir ay içerisinde İsrail'in bölgeye olan baskınları dikkat çekiyor. İsrail güvenlik güçlerinin yıl başından bu yana 66 Filistinliyi öldürdüğü kaydediliyor.

Kaynak: Mepa News

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