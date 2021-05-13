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Dünya İsrail askerleri Batı Şeria’nın birçok şehrinde Filistinlilere müdahale etti
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’nın birçok şehrinde Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek onlarca kişiyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 07:33:00 -
İsrail askerleri Batı Şeria’nın birçok şehrinde Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria El Halil kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere müdahale etmesi üzerine iki taraf arasında çatışma yaşandı. 

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın Nablus, Kalkiliya, El-Halil, Beytullahim ve Eriha kentlerinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında 23’ü gerçek mermi, 8’i de plastik mermiyle olmak üzere 33 Filistinlin yaralandığı kaydedildi.

Bazı Filistinlilerin de İsrail askerlerince darbedildiği vurgulanan açıklamada, onlarca kişinin de gazdan etkilendiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da olaylar devam ediyor.

Bir Filistinli şehit olmuştu

İsrail askerleri gece saatlerine doğru Batı Şeria’nın kuzeyinde, silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etmişti.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, aynı saldırıda iki askerin de yaralandığını belirtmişti.

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