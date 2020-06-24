  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşim birimine molotofkokteyli attığı gerekçesiyle 1 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 08:28:00 -
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki Beyt El Yahudi yerleşim biriminin surlarına molotofkokteyli atan 4 Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

Filistinlilerden birinin yaralandığı, diğerinin gözaltına alındığı, diğer 2'sinin ise kaçtığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle vurduğu 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat, şehit olmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı