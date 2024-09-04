İsrail askerinden tarihi itiraf: ABD olmasaydı yapamazdık!

ABD hükümetinin soykırımcı İsrail'e koşulsuz desteğinin ardından tonlarca bomba ve mühimmat, İsrail ordusuna "bağışlandı".

7 Ekim'de gerçekleşen "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik yıllardır süren zulümlere ve saldırılara hız kazandıran İsrail ordusu, ABD'den edindiği mühimmat desteğiyle on binlerce Filistinli sivili katletti. Katledilenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturdu

İsrail, aylardır Gazze'de çocukları ve kadınları acımasızca öldürerek adeta soykırım yapıyor.

Soykırımcı İsrail ordusunun işlediği savaş ve insanlık suçlarını da görmezden gelen ABD hükümeti, olası bir ateşkes ve barış anlaşmasında isteksiz davranıyor.

SOYKIRIMCI ASKERDEN İTİRAF!

aksamcom.tr'nin Haaretz'den aktardığı habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir yetkili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yetkili, ABD'nin İsrail'e silah tedarik etmemesi durumunda İsrail'in savaşı birkaç aydan uzun sürdüremeyeceğinin altını çizdi.

Dünya genelinde İsrail'e uygulanan ambargolara dikkat çeken yetkili, silah ve mühimmat desteğinin kesilmesiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı üretimin İsrail'de yapılmasının gerektiğini belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMLARINDA SON DURUM

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısı 40 bin 819'a, yaralı sayısı da 94 bin 291'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.