İsrail askeri otobüsüne saldırı sonrası gerginlik tırmanıyor!

Yeni Akit Ankara

Ürdün Vadisi'nde Yahudi yerleşimcileri taşıyan bir askeri otobüse bugün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 siyonist Yahudi yerleşimci yaralandı. Ardından bölgede operasyon başlatan işgal ordusu, iki Filistinli genci araçlarını yakarak gözaltına aldı.

İki Filistinli genç Hayfa’daki Rambam Hastanesi’ne nakledildi

İki Filistinli gencin akıbetine ilişkin açıklama yapan Esirler Enformasyon Ofisi: “İşgal rejimi, araçlarında çıkan yangında yaralanan Filistinli Muhammed Velid Türkman (Gwadra) ve Ahmed Maher Türkman'ı (Gwadra) Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne nakletti. İşgal rejimi, bu iki Filistinli mahkumun Ürdün Vadisi'nde İsrail ordusuna ait otobüse saldırı düzenleyen zanlılar olduğunu iddia ediyor” bilgisini paylaştı.

İsrail askeri yetkilileri: Savaş kızışıyor!

İşgal ordusunda üst düzey bir yetkili ise, asker otobüsünün vurulmasıyla ilgili şunları aktardı: “Uzun zamandır bunun gibi bir eylem görmedik. Bitmek bilmeyen karmaşık bir dönemdeyiz, bölge yeni çatışmalara gebe. Gerçek şu ki savaş kızışıyor”