İsrail alıkoyduğu Gazzeli doktoru işkenceyle öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ndeki baskını sırasında alıkoyduğu Filistinli bir doktorun gözaltı merkezinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail güçleri tarafından Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden kaçırılan Filistinli bir doktorun gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dahiliye doktoru olan Ziyad Muhammed ed Deluv, son 11 ayda en az 60 Filistinli mahkumun işkence sonucu hayatını kaybettiği İsrail cezaevlerinde ölen üçüncü doktor oldu.

Deluv, 18 Mart'ta İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında onlarca sağlık çalışanıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Nisan ayında Filistinli cerrah ve ortopedi profesörü Adnan el Burş'un İsrail tarafından gözaltında tutulduğu sırada işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Şifa Hastanesi'nde ortopedi bölümünün başında bulunan Burş, İsrail bombardımanlarında yaralanan hastaları terk etmeyi reddetmesinin ardından Aralık ayında Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'nde tutuklanmıştı.

İki ay sonra bir başka doktorun, İyad er Rantisi'nin de İsrailli gardiyanlar tarafından işkence altında öldürüldüğü doğrulanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi'nde doğum bölümü yöneticisi olan Rantisi, Kasım ayında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

İsrail güçleri Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana en az 1151 sağlık çalışanını öldürdü.

Ölenler arasında en az 165 doktor, 260 hemşire, 300 yönetim ve destek personeli, 184 yardımcı sağlık personeli, 76 eczacı ve 12 diğer sağlık çalışanı bulunuyor.

Kaynak: Mepa News