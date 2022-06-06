İsrail, Akdeniz'de o ülkenin doğalgaz sahasına girdi!

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Londra merkezli Energean tarafından işletilen yüzer üretim depolama boşaltma gemisi Energean Power’ın İsrail adına tartışmalı sulara girmesinin ardından bölgede herhangi bir faaliyetin saldırganlık ve provokasyon eylemi anlamına geleceğini söyledi. İsrail, Lübnan’ın Akdeniz’deki tartışmalı bir doğalgaz sahasına yönelik ihlal suçlamasını reddetti ve bu anlaşmazlık nedeniyle bir çatışma yaşanabileceğine dair olasılıkları dışladı.

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Lübnan’ın iddialarının gerçek olmadığını ve ortada İsrail’in hiçbir ihlali olmadığını söyledi.

Elharrar katıldığı radyo programında gerilimin tırmanma olasılığına dair bir soruya, “Hiç orada değiliz. Gerçekten, retorik ile gerçeklik arasındaki kopukluk o kadar fazla ki, harekete geçeceklerine inanmıyorum. İsrail hazırlık yapıyor ve kimsenin İsrail’i şaşırtmaya çalışmamasını tavsiye ediyorum” dedi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan ve İsrail arasındaki deniz sınırlarını çizme müzakereleri için görevlendirilen ABD’li arabulucu Amos Hochstein’i müzakereleri sürdürmek üzere Beyrut’a davet etmeyi kabul etti.

İsrail, söz konusu alanın tartışmalı sularda değil, kendi münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Doğu Akdeniz’de uzun süredir enerji arama faaliyetlerini aksatan anlaşmazlığı çözmek için 2000 yılında iki taraf arasında dolaylı arabuluculuk başlatan ABD’den henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak Hizbullah daha önce Tel Aviv’i ihtilaf çözülene kadar tartışmalı bölgede petrol ve gaz sondajı yapmaması konusunda uyarmış ve böyle bir durumda harekete geçeceğini ifade etmişti.

Energean şirketi, yüzer üretim depolama ve boşaltma gemisi Energean Power’ın pazar günü İsrail’in münhasır ekonomik bölgesindeki Hayfa şehrinin yaklaşık 80 kilometre batısındaki Kariş doğalgaz sahasına ulaştığını bildirdi.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı devam ederken, Lübnan, geçtiğimiz yıl İsrail ile ihtilaflı bu bölgeyi yaklaşık bin 400 kilometrekare genişletti.