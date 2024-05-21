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Gündem İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!
Gündem

İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:09:00 - 2024-05-21 23:12:40
İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

İsrail, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) konusunda gelen tepki açıklamalarından sonra geri adım attı.

İsrail, Associated Press’e ait el koyduğu ekipmanları iade edecek ve canlı yayının devam etmesine izin verecek.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Sderot'taki yerlerden yapılan yayınların askeri kuvvetler açısından taşıdığı riski incelemek istemesi nedeniyle AP’nin ekipmanlarına el koyulduğunu ve canlı yayının kesildiğini belirterek, operasyonun iptal edilmesi ve ekipmanın AP’ye iade edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

AP yetkililerinden sert açıklama gelmişti!

AP, Al Jazeera’nin kendisinden canlı yayını alan binlerce müşteriden biri olduğunu söyleyerek, İsrail’i kınamıştı.

AP’nin Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Easton, şunları söylemişti:

"AP, İsrail hükümetinin Gazze'yi gösteren uzun süreli canlı yayınımızı kapatma ve AP ekipmanlarına el koyma eylemlerini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Kapatma, yayının içeriğinden ziyade İsrail hükümetinin ülkenin yeni medya yasasını kötüye kullanmasına dayanıyordu. İsrailli yetkilileri, ekipmanlarımızı iade etmeye ve canlı yayınımızı derhal yeniden başlatmaya çağırıyoruz, böylece bu önemli görsel gazeteciliği dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna sunmaya devam edebiliriz”
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