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İSLAM İsrail-ABD zulmü adalet dilenerek değil, siyonistlerin gücünü aştığımız zaman biter
İSLAM

İsrail-ABD zulmü adalet dilenerek değil, siyonistlerin gücünü aştığımız zaman biter

Yeniakit Publisher
2024-05-30 16:11:00 -
İsrail-ABD zulmü adalet dilenerek değil, siyonistlerin gücünü aştığımız zaman biter

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, "İsrail-ABD zulmü adalet dilenerek değil, siyonistlerin gücünü aştığımız zaman biter" başlıklı yazı kaleme aldı.

Yazıları Mirat Haber'de yayınlanan İlahiyatçı - Yazar Ali Rıza Demircan, "İsrail-ABD zulmü adalet dilenerek değil, siyonistlerin gücünü aştığımız zaman biter" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Demircan'ın yazısı şöyle: 

Yüce Allah, Kur’ân’da insanları ebedi yaşam  takdir ederek en üstün kıvamda yarattığını, yarattıklarının büyük çoğunluğuna üstün kılıp melekleri onlara saygı secdesine vardırdığını açıklar. İradi tercihleriyle kendisinden ve yasalarından sapan insanların hayvanlardan  daha aşağı bir düzeye yuvarlanabileceklerini bildirir. (İsra 70; Furkan 44; Bakara 34)

SİYONİSTLER HAYVANLARDAN AŞAĞI DÜZEYDEDİR

Siyonistler ve onların çizgisine gelenler ve getirilenler de böyledir, hayvanlardan aşağıdır.  Çünkü onlar, adalet ve merhamet gibi insanlık değerlerine yabancıdır, zulüm karakterleridir.

Geçmişi değerlendirmeye almasak bile yaklaşık son sekiz aydır Gazze’de yapılan mezalim bunun kanıtıdır.
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Son Refah katliam saldırısı sonrasında dünyanın yalnızca sivil insanları değil, zulmü örtemez hale geldikleri için yönetimleri  bile “ateşkes” demeye başladılar. Ama sonuç alınamayacak.

Yahudilerin çoğunluğu ve Şiyonistlerin hepsi Netanyahu gibi ve ondan daha aşağılık zalimler oldukları için ateşkes şimdilik  sağlansa bile kısa bir süre sonra katliam yeniden başlayacaktır. Son on yıl bile bunun örnekleriyle doludur.

ANA SORUYA GELELİM

Artık cevabını bilir gibi olduğumuz soruyu daha bir yüksek sesle sormanın geldi ve geçiyor.

Yeryüzü  nüfusuna göre bir avuç bile olmayan Yahudiler  ve özelde Siyonistler dünyayı  etkileyen güçlerini nereden alıyorlar?

Bu soruya kem küm ederek cevap yetiştirmeye kalkışmayalım. Söylenecekler bellidir.

YAHUDİLERİN BAŞARI SEBEPLERİ

Uzun mu uzun soluklu ve amaçlı çalışma, çalışma ve çalışma.

İlmin,  teknolojinin ve güzel sanatların bütün dallarında erişilen zirve.

Sosyal medya kaynaklarına hakimiyet.

Ve güce dayalı siyaset.

Örnekleri çoğaltmaya gerek yok

Kendimizi kandırmayalım, Hamas ve onunla birlikte olan yiğitlerin  aleyhteki bütün şartlara rağmen ayakta kalabilmeleri imanları, çalışmaları, sağlayabildikleri imi ve teknolojik güç sayesindedir.

Yalnızca Filistin’de değil, dünyanın diğer bütün mazlum coğrafi bölgelerinde güçsüz atılımlarla yapılacak bir şey yoktur.

İHTİYACIMIZ İMANLA ÇALIŞMAYADIR

Başlatılabilecek olanları dahil mevcut zulümlerin engellenmesi için başka değil  sadece ve yalnızca çalışmaya, bilimsel atılımlara ve  teknolojiler edinmeye, özetlersek güç sağlamaya ve bu gücün Hak çizgisinde kullanılabilmesi için Yaratanla ve yasalarıyla bağlantıya ihtiyacımız vardır.

RABBİMİZM EMRİ DE BU DEĞİL Mİ

Siyahı ve beyazı, zalimi ve mazlumu ile biz insanları denemeye uğratan Rabbimiz de bu yolu göstermiyor mu?:

“ Saldırgan insanlık düşmanı zalimlere karşı, gücünüz yettiğince her türden kuvvet hazırlayın. Ordugâhlarda atlar besleyin. Böylece ama sadece ve yalnızca güç yoluyla hem Allah’ın düşmanlarını, kendi düşmanınızı ve hem de bunların dışında sizin bilmeyip Allah’ın bildiği daha başka düşmanları korkutup-caydırabilirsiniz. Allah yolunda güç edinmek için harcadığınız her şeyin mükâfatı size tam olarak ödenir; Ödemelerinizde hiçbir kısıntıya gidilip haksızlığa uğratılmazsınız.” (Enfal 60)

Acil yardımlara devam ermeli, ama günlük yardımların çare olamayacağı bilinmelidir.

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Yorumlar

Ferhat

Boykot ambargo diye kavramlar var. Hangi devlet bunlara ambargo uyguluyor. Petrol vanasını kapatıyor

EFE

birde içimizdeki yahudileri ülkelerine gönderdiğimiz zaman.
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