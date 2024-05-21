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Dünya İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!
Dünya

İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 20:07:00 -
İsrail ABD merkezli Associated Press'in ekipmanına el koydu!

Siyonist İsrail, ABD merkezli yayın organı Associated Press'e (AP) ait ekipmanlara el koydu.

İsrail İletişim Bakanlığı’na bağlı yetkililer, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) ülkenin güneydeki Sderot kasabasında bulunan merkezine giderek AP’ye ait ekipmanlara el koydu.

Yetkililer, AP’yi Al Jazeera’ye görüntü sağlayarak yeni medya yasasını ihlal etmekle suçladı.

İsrail İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin kararı ve İletişim Bakanı’nın talimatı doğrultusunda, İletişim Bakanlığı devletin güvenliğine zarar veren yayınları sınırlandırmak için gereken her türlü yaptırımı uygulamaya devam edecektir" denildi.

'Derhal ekipmanımızı iade edin'

AP, Al Jazeera’nin kendisinden canlı yayını alan binlerce müşteriden biri olduğunu söyleyerek, İsrail’i kınadı.

AP’nin Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Easton, şunları söyledi:
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"AP, İsrail hükümetinin Gazze'yi gösteren uzun süreli canlı yayınımızı kapatma ve AP ekipmanlarına el koyma eylemlerini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Kapatma, yayının içeriğinden ziyade İsrail hükümetinin ülkenin yeni medya yasasını kötüye kullanmasına dayanıyordu. İsrailli yetkilileri, ekipmanlarımızı iade etmeye ve canlı yayınımızı derhal yeniden başlatmaya çağırıyoruz, böylece bu önemli görsel gazeteciliği dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna sunmaya devam edebiliriz”

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