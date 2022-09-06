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Dünya İsrail 9 ayda Filistinlilere ait 36 evi yıktı
Dünya

İsrail 9 ayda Filistinlilere ait 36 evi yıktı

İsrail, Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail, 2022 yılının başından bu yana Ürdün Vadisi ve Eriha'da Filistinlilere ait 36 evi yıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 18:11:00 -
İsrail 9 ayda Filistinlilere ait 36 evi yıktı

İsrail hükümetinin, Eriha ve Ürdün Vadisi'nde yıkımları belli bir amaçla gerçekleştirdiğini belirten yerel kaynakların aktardığına göre Filistinlilere ait toprakların kontrolünün alınması hedefleniyor.

Bu amaçla İsrail, Filistinlilere ait arazilerdeki evleri yıkıyor.

Ele geçirilmek istenen Filistinlilere ait arazilerde yasa dışı yerleşim birilimler inşa edilmek isteniyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayınlanan "Sivilleri Koruma Raporu"nda yer alan bilgilere göre, İsrail bölge genelinde ihlallerine devam etti.

Bu kapsamda İsrail, 16-29 Ağustos arası dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgelerinde Filistinlilere ait 55 binayı yıktı.

Yıkımlar sonucunda, 31'i çocuk olmak üzere 61 kişinin yerinden edildiği bildirildi.

İsrail'in son dönemde özellikle Batı Şeria olmak üzere Filistinlilerin evlerini yıkması dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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