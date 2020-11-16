İsrail, 8 milyon aşı için anlaşma yaptı

Başbakan Netanyahu, ABD’li Pfizer ve kurucuları Profesör Uğur Şahin ile Profesör Özlem Türeci olan BioNTech’in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı için diğer ülkelerden geri kalmak istemediklerini belirtti. Bu kapsamda İsrail, Pfizer ile koronavirüs aşı adayının yaklaşık 8 milyon dozu için resmi bir niyet anlaşması imzaladı.