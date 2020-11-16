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Dünya İsrail, 8 milyon aşı için anlaşma yaptı
Dünya

İsrail, 8 milyon aşı için anlaşma yaptı

Korona salgınıyla boğuşan ve yetersiz tedbirler nedeniyle eleştirilen İsrail yönetimi, 8 milyon doz koronavirüs aşısı için Pfizer ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:25:00 -
İsrail, 8 milyon aşı için anlaşma yaptı

Başbakan Netanyahu, ABD’li Pfizer ve kurucuları Profesör Uğur Şahin ile Profesör Özlem Türeci olan BioNTech’in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı için diğer ülkelerden geri kalmak istemediklerini belirtti. Bu kapsamda İsrail, Pfizer ile koronavirüs aşı adayının yaklaşık 8 milyon dozu için resmi bir niyet anlaşması imzaladı.

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Yorumlar

atakan699

dünyayi gene türkler kurtariyor bionteck iki doktor orjinal türk, helal olsun , avrupa türk doktor sayesinde kurtulacak koronadan
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mm

ALLAH nilir yine ne ückagitlar ceviriyorlar , Israil varsa dikkat derim
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