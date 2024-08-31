İsrail 4 gündür abluka altına almıştı! Yüzde 70'i yok oldu
İsrail ordusunun abluka altına aldığı Batı Şeria'nın Cenin şehrinin altyapısının yüzde 70'i yok edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Mutahir, İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İSRAİL GÜÇLERİ ŞEHRİN YÜZDE 70'İNİ YOK ETTİ
Mutahir, İsrail güçlerinin şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok ettiğini, sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar buldozerlerle kazarak, elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdiğini belirtti.
İsrail'in Cenin'de zarar verdiği sokakların yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Mutahir, şehrin yüzde 80'ine ve mülteci kampının tamamına su verilemediğine dikkati çekti.