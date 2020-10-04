İsrail, 13 mahkumu yavaşça infaz ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan açıklamada, söz konusu tutuklular arasında engellilerin, kanser ve kalp hastalığı olanların bulunduğu, bazılarının ise mermi yarası olduğu ifade edildi. Tutuklulardan bazılarının hâlâ hastanelerde olduğu belirtilirken, bazılarının durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası toplum ve ilgili kurumlara özellikle Remle cezaevi kliniğinde hasta tutukluları öldürmeyi amaçlayan sistematik işgal politikasına karşı sessiz kalmama çağrısı yapılan açıklamada, Siyonist hapishane yönetiminin hasta mahkumlara işkenceden zevk aldığı, kasıtlı olarak hasta mahkumları yavaş yavaş ölüm aşamasına getirdiği belirtildi.