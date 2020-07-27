İsraflarıyla büyük tepki çeken İmamoğlu'ndan skandal çıkış!
Yaptığı israflarla büyük tepki çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ekonomik savurganlık olduğunu iddia etti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Florya'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda konuştu.
Kişi başı 6 bin 700 TL'lik yemekte belediye başkanları ile içilen içkilerin dışarıdan getiren ve restorantta kişi başı 50 TL+KDV şişe açma parası ödeyen İBB'nin Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ekonomik savurganlık olduğu iddiasında bulunarak bir skandala daha imza attı.