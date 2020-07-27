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Gündem

İsraflarıyla büyük tepki çeken İmamoğlu'ndan skandal çıkış!

Yaptığı israflarla büyük tepki çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ekonomik savurganlık olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:25:00 -
İsraflarıyla büyük tepki çeken İmamoğlu'ndan skandal çıkış!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Florya'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Kişi başı 6 bin 700 TL'lik yemekte belediye başkanları ile içilen içkilerin dışarıdan getiren ve restorantta kişi başı 50 TL+KDV şişe açma parası ödeyen İBB'nin Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ekonomik savurganlık olduğu iddiasında bulunarak bir skandala daha imza attı.

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