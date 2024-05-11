İsrafın dibine vurulmuş dibine! Sosyal medyada viral oldu... TCG Anadolu nasılmış bir de böyle dinleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı en büyük savunma-taarruz araçlarından biri olan TCG Anadolu’yu anlatan bir ziyaretçinin videosu beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcısı yayınladığı videoda, “bir gemi mi bir şehir mi anlamadım… ‘israfın dibine vurulmuş’ diyecek öküzlere rastlayacaksınız, diyecek hainlere rastlayacaksınız. Bu ülkede mühendislerin önü açılırsa nasıl şaheserler yapılacak gelin görün abi” diyerek tanıtımını yaptığı TCG Anadolu için sarfettiği sözler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o video...