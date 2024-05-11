  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eyüpsultan'da okul müdürüne saldırı! Yeni görüntüler kan dondurdu

Elon Musk yalan mı söyledi? Neuralink çiplerini takan hastalar ölümle karşı karşıya iddiası kriz oluşturdu!

Emekli maaşlarına yapılacak zamda 3 formül masada! İşte emekli maaşları...

Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi

İSRAİL'İN EBU GUREYB'İ! Görüntüler basına sızdı! İsrail’in Filistinli tutuklulara yaptığı işkence ifşa oldu!

Siyonistler Filistin'i bitireceğiz derken bütün dünya Filistinli oldu

29 ilde sarı alarm! Bahar gitti kış geliyor

Mete Gazoz yine hedefi 12'den vurdu! Altın adam finale yükseldi

KAAN için o ülkeye resmi davet gitti: Gelin, Milli Muharip Uçak programına ortak olun!

Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor
Sosyal Medya İsrafın dibine vurulmuş dibine! Sosyal medyada viral oldu... TCG Anadolu nasılmış bir de böyle dinleyin
Sosyal Medya

İsrafın dibine vurulmuş dibine! Sosyal medyada viral oldu... TCG Anadolu nasılmış bir de böyle dinleyin

Yeniakit Publisher
2024-05-11 17:33:00 - 2024-05-11 18:31:06

Sosyal medyada bir kullanıcı, israfın dibine vurulmuş diyerek TCG Anadolu SİHA gemisi için ‘ne gerek var bu kadar masrafa’ diyenleri resmen ti’ye aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı en büyük savunma-taarruz araçlarından biri olan TCG  Anadolu’yu anlatan bir ziyaretçinin videosu beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcısı yayınladığı videoda, “bir gemi mi bir şehir mi anlamadım… ‘israfın dibine vurulmuş’ diyecek öküzlere rastlayacaksınız, diyecek hainlere rastlayacaksınız. Bu ülkede mühendislerin önü açılırsa nasıl şaheserler yapılacak gelin görün abi” diyerek tanıtımını yaptığı TCG Anadolu için sarfettiği sözler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o video...

Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı
Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

Gündem

Yunanistan fırsat kolluyor! Komşunun TCG Anadolu merakı

TCG Anadolu çakması İspanya Hücum Gemisi böyle görüntülendi
TCG Anadolu çakması İspanya Hücum Gemisi böyle görüntülendi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TCG Anadolu çakması İspanya Hücum Gemisi böyle görüntülendi

Türkiye’den bomba hamle! Yeni milli uçak gemimiz TCG Anadolu’dan daha büyük olacak! İşte "yüzen kale" ile ilgili olay ayrıntılar
Türkiye’den bomba hamle! Yeni milli uçak gemimiz TCG Anadolu’dan daha büyük olacak! İşte “yüzen kale” ile ilgili olay ayrıntılar

Gündem

Türkiye’den bomba hamle! Yeni milli uçak gemimiz TCG Anadolu’dan daha büyük olacak! İşte “yüzen kale” ile ilgili olay ayrıntılar

TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi

Gündem

TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi

Türk Yıldızları gösteri pilotu Evren Ayna’dan efsane kapak! "TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin
Türk Yıldızları gösteri pilotu Evren Ayna’dan efsane kapak! “TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin

Medya

Türk Yıldızları gösteri pilotu Evren Ayna’dan efsane kapak! “TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin

TCG Anadolu o ülkeye rol model oldu!
TCG Anadolu o ülkeye rol model oldu!

Dünya

TCG Anadolu o ülkeye rol model oldu!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23