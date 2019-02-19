İsraf edenin akıbeti hayrolmaz

Harun Sekmen İstanbul

Gazetemizin dün manşetten verdiği ve Türkiye’deki ekmek israfına dikkat çektiğimiz, “Yılda 500 bin ton ekmek çöpe gidiyor” başlıklı haberimiz kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İslam coğrafyasının büyük bir kısmı açlık ve sefaletle boğuşurken, Türkiye’deki ekmek israfının tonları aşması, ilahiyatçıları da harekete geçirdi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan ulema, israfın haram olduğunu belirterek, “İsraf etmemek ilahi bir emirdir ve her Müslüman bu emre uymakla mükelleftir” dediler.

Müslüman israf etmez

Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Müslümanın israf konusunda hassas olması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de sadece ekmek değil birçok şeyde israf var. İslam coğrafyasını göz önüne aldığımızda bu hiç hoş durmuyor. Lokantalarda ve evlerde ekmek israfı had safhada. İsraf dinimizce haramdır. Ayet-i kerimede de ilahi bir emir olarak belirtilmiştir. İman sahibi herkesin bu konuya dikkat etmesi gerekir” dedi. İsrafın bir vebal olduğuna işaret eden Bayraktutar, “Özellikle lokantaları uyarmak istiyorum. Ekmeği her şeye katıyorlar ve millet yemiyor. Müşteriye ne kadar ekmek yiyeceği mutlaka sorulmalıdır. Türkiye büyük bir israfa sürükleniyor. Dinen, hukuken ve iktisaden büyük bir sorumluluk altına giriyor. Bunun tedbirleri derhal alınmalı” şeklinde konuştu.

İsraf haramdır

İlahiyatçı Faruk Beşer ise israfın ayetle haram olduğunu kaydederek, “İsraf aklen, kötü bir şey. Bir insan inanmıyor olsa bile israf etmenin kötü bir şey olduğunu anlar. Bir insanın biraz vicdanı varsa israf etmez. Bir tarafta açlık varken, diğer tarafta ekmeğin çöpe gitmesi, insan onuruna yakışmaz” ifadelerini kullandı. İsraf edenlerin akıbetinin kötü olacağını belirten Beşer, “Mümin, iman açısından ‘Allah israf edenleri sevmiyor’, ‘israf edenlerin akıbetleri kötü olacak’ diye düşünür ve o şekilde davranır. Akıl, vicdan ve iman müeyyidesi bizi israftan alıkoyamıyorsa insanlığımızda da, problem vardır. İnsan böyle düşünmelidir” ifadelerini kullandı.