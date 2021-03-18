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Ekonomi “İsraf” diye geldi, yeni araç alıyor
Ekonomi

“İsraf” diye geldi, yeni araç alıyor

İBB’nin 1.731 hizmet aracını Yenikapı Meydanı’na dizip bu araçlar için “israf” diyerek şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi yeni araç alımı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:13:00 - 2021-03-18 14:15:43
“İsraf” diye geldi, yeni araç alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç fazlası makam aracı olarak nitelediği ve Yenikapı Miting Alanı’na çektirdiği 1.731 aracın aslında hizmette kullanıldığı ortaya çıkmış ve bu İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunda “İhtiyaç fazlası olarak sergilenen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir” diyerek tescillenmişti.

1.731 hizmet aracını “fazlalık ve israf” olarak niteleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şimdi de kendisinin araç alımına çıkması ise “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” olarak değerlendirildi. Bu alım, “1.731 fazla aracınız varsa yeni araç almak da neyin nesi” sorusunu da akıllara getirdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki yayınlanan bir ilana göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlı bulunan İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile pickup araçlar alacak.

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL’de gerçekleştirilecek ihale 08.04.2021 tarih ve saat 11:00’de yapılacak.

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