İsra ve Miraç mucizesi nedir? Ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? İsra süresi 105-106. fazileti

Arapçada “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelen Miraç, Peygamberimiz (sav)’in büyük mucizelerinden biridir. Kuran-ı Kerim’in İsra ve Necm Surelerinde Peygamber Efendimiz (sav)’in mucizevi şekilde Mescid-i Aksa’ya yaptığı gece yolculuğu ve Sidretü’l-Münteha’ya yükselişi bildirilmektedir.

İsra ve Miraç mucizesi nedir? Ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?

İsrâ olayı, hicretten 18 ay önce gerçekleşmiştir.

İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırıla­rak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bul­muştur.

İSRA VE MİRAÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Hak Teâlâ buyurur:

“Kulunu (Muhammed’i) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hak­kıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)

Âyet-i kerîme, ifâde ettiği mühim ve şaşılacak işlerin ehemmiyetine dikkat çekmek üzere tenzîh ile başlamıştır. Müfessirlerin beyânına göre سُبْحَانَ, Cenâb-ı Hakk’ın, noksan sıfatlardan tam bir şekilde münezzeh olduğunu ifâde eder. Ayrıca Hakk’ın hârikulâde sanatı karşısında hayret ifâdesi olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda mühim tesbîhâttandır. Kısaca bu kelime;

1. Akıllara hayret veren İsrâ hâdisesini yüceltme ve doğrulama; kalplerin temizlen­mesine zemin hazırlamadır. İnsanları teşbîh ve tecsîm (Cenâb-ı Hakk’ı mahlûkâta benzetme ve cisim şeklinde düşünme) kuruntularından da korur.

2. Miraç’ı mümkün görmeyenlere karşı, Cenâb-ı Hakk’ın acziyet ve benzeri her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğu hakîkatini ifâde eder.

İSRA NEDİR?

Âyet-i kerîmenin devâmında, geceye dikkat çekilmektedir. Çünkü İsrâ, bir gece yolculuğudur. Vahiy büyük bir ekseriyetle gece gelmiştir. Müsbet-menfî büyük oluşlar ve zirve hâdiseler de umûniyetle gece tezâhür etmiştir. Nitekim nâfile ibâdetler içinde seher vakti edâ edilen teheccüd, zirve bir ibâdettir.

Miraç Neden Kudüs’te Ve Mescid-i Aksa’da Gerçekleşti?

-Mescid-i Aksâ ve etrâfının mübârek olması ise şöyle îzâh edilmiştir:

-Dîn ve dünyâ bereketiyle bereketlendirilmiştir. Etrâfında yeşillikler ve ırmaklar vardır.

-Pek çok peygamber orada yaşamış ve bu sebeple de vahyin iniş mekânı olmuş­tur.

-İsrâ hâdisesi sebebiyle de ayrıca bereketli kılınmıştır.

-Bu yolculukta Cenâb-ı Hak, kulu ve Resûlü’ne acâyip ve hârikulâde hâdiseler göstermiştir.

MİRAÇ GECESİ NELER OLDU?

Allâh Resûlü, o gece Mescid-i Aksâ’da bütün Peygam­berlere imâm olup namaz kıldırdı.

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, İsrâ gecesi Resûl-i Ekrem’e, birinde şarap diğerinde süt bulunan iki kâse getirildi. Peygambermiz şöyle bir baktıktan sonra süt kâsesini tercîh etti. Bunun üzerine Cebrâîl -aleyhisselam-:

“−Seni, insanın yaratılış gâyesine uygun olana yönlendiren Allâh’a hamd olsun. Şâyet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa düşerdi.” dedi. (Müslim, Îman, 272; Eşribe, 92)

Resûlullâh böylece bütün ümmetini temsil ediyor ve onların feyz menbaı oluyordu. Burada süt, fıtratı; şarap ise dünyâya rağbeti temsîl etmekteydi. Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede:

“O, arzusuna göre konuşmamaktadır.” (en-Necm, 3) buyurarak Varlık Nûru Efendimiz’in hevâsından konuşmadığını ve kendiliğinden bir şey yapmadığını bildirmiştir.

Fâil-i Mutlak, Cenâb-ı Hak’tır ve Allâh Resûlü de O’na tam mânâsıyla teslîm olmuştur. Burada Allâh Teâlâ, sütü tercîh ettirerek Habîbi’ni en fazîletli olana yönlendirmiştir. Aynı zamanda bu hadîs-i şerîf bizlere, ümmet-i Muhammed’in bir rüchâniyetini de göstermektedir.

İsrâ hâdisesiyle Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya götürülen Hz. Peygamber’e, buradan semâvâta urûc etme, yâni Miraç şerefi bahşolundu. Gerçekten, Mescid-i Aksâ’ya varan Hz Peygamber buradan Hz. Cebrâîl’in -aleyhisselam- rehberliğinde “Sidretü’l-Müntehâ”ya kadar çıktı.

İsra süresi 105 ayeti suya okumak

Kim Ramazan'ın 14. günü ikindiden sonra İsra Suresi'nin 105 ve 106 ayeti kerimesini 15 kere suya okursa, iftarını o suyla açarsa Allah'ın izniyle bütün hastalıklara şifa oluyor. Bir sürahi suya okunup, bütün aile içebilir. İşte İsra Suresi 105 ve 106. ayeti Türkçe okunuşu...

İsra süresi 105-106. fazileti nedir?

Kim Ramazan'ın 14. günü ikindiden sonra İsra Suresi'nin 105 ve 106 ayeti kerimesini 15 kere suya okursa, iftarını o suyla açarsa Allah'ın izniyle bütün hastalıklara şifa oluyor. Bir sürahi suya okunup, bütün aile içebilir.

İSRA SURESİ 105 VE 106. AYETİ OKUNUŞU

isrâ suresi 105-106. okunuşu şöyledir;

Bismillahirrahmanirrahim

Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezele, ve mâ erselnâke illâ mübeşşiran ve nezîrâ. Ve kur'ânen faraknâhu li takraehü alennâsi alâ muksin ve nezzelnâhu tenzîlâ.

İSRA SURESİ 105 VE 106. AYETİ MEALİ

Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. (105. AYET)

Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik. (106. AYET)