İSRA İLA GUDÜS Kudüse yürüyüş

Onkolog Dr. Mehmet Aslan'ın kaleme aldığı işte o yazı;

Maalesef şu anda siyonizm belası dünyayı tehdid eder hale, dünyanın belası haline geldi. Yani Avrupa'yı, Amerika'yı, Arap işbirlikçi sözde müslüman ülkeleri kuşatmışlar. Yani bir şekilde şeytani krallık tesis edilmiş durumda. Ve o şeytani krallık en sonunda Allah'ın cc Kur'an'da arzı mukaddes dediği, ilk kıblemize göz dikti ve şu anda orayı da kirletme teşebbüsünde. Dünyayı kirletmeleri yetmedi.

On yıllardır siyonizme en tehlikeli kanser, şeytani tetikçi diye dikkat çekmeye çalışıyor ve isra günlerinde en azından, Gudüse gitmeyi ve sahip çıkmayı salıkveriyorum. Şimdi ise iş başa düştü. Bu gayretler, fikri gayretler, fiili gayretler ergeç meyvesini verecektir, bu dünyaya taalluk eden meyvesi olmasa bile ahiret meyvesi çoğunu memnun edecektir

Bütün bunlar başımıza niye geldi? yapıp ettiklerimiz yüzünden veya yapıp etmediklerimiz yüzünden en başta. Allah'ın talimatıyla yani Kur'an okumalarıyla fikri meseleler aşılmış olmalıydı. Tabii ki zamanında yeterli yapılamayınca şu anda mecburen, hiç olmazsa gazze musibeti bize ders olması lazım. Yani nasihat anlamadık musibetten bari anlayalım ve orada bir bedel ödeniyor. Yani hakikaten çok büyük bir bedel ödeniyor. Belki insanlığın bedeli ödeniyor. Yani özellikle Müslümanların sözde Müslümanlar işlerini gerektiği gibi yapmadıkları için ve bütün insanlık, tabii ki bütün insanlığın imtihanı hasseten de Müslümanların imtihanı. Şu anda Gazze bedel ödüyor aslında. Bütün insanlığın bedelini ödüyor. Onlar karşılığını alacaklardır ama, bu bedeli ödemek zorunda mıydılar?

O zaman hiç olmazsa bu ödedikleri bedeli bari bir katkı verebilmek adına önce Mısır'da sonra Akdeniz'de filolar ile destek vermeye çalıştık. Şimdi de aynı şekilde bir İsra yürüyüşü, 'isra ila Kudüs' Kudüs'e yürüyüşle destek verelim istedik. Yani şu anda oraya gidip fiziki bedel ödeyemiyoruz. Hiç olmazsa böyle destek verelim istedik.

Kurtuluş savaşında Urfa, Antep, Maraş nasıl kurtuldu? O zaman düzenli ordu mu vardı? Hükümet mi vardı? Devletmi vardı? Halk onları Fransızlardan aldı Hatay dahil. vesaire.

Resulullah zamanında da önce Mekke'ye ibadet ziyaret niyetiyle gidildi ilk seferinde engellense bile ikinci senede ora rahatlıkla ziyaret edildi ve çok geçmeden de Fetih geldi yani Bütün bunlar aslında halk hareketi ile oldu. İsra gecesi ve günletinde Kudüs'e yürüyüş de bu mihvalde yapılabilir peşinden devletler gelir şu anda Devletler iş görmüyorsa haklar harekete geçsin işte bu düşünceyle de Kudüse yürüyüş bir yerde halk hareketine dönüşsün peşi sıra her seferinde de çoğala çoğala inşallah peşinden devletler olaya katılmak zorunda kalır Kudüs kurtulur deriz

İşte orada Hasanlar, Ayşeler Batı şeria mücahidleri. Ğazzein bunca bedel ödenmesine rağmen, bunca musibete rağmen ihtilafları bırakmıyacakmıyız. Bırakmamız lazım. Yani Allah'ın tayinleri üzerinde Allah'ın mekan tayini Kudüs, zaman tayini cuma, isra gecesi...Daha başka herkes kendine göre zaman, mekan veya isim tanımlamaya gerek yok. Allah'ın onayladığı isimler, nebiler üzerinden. Onların dışındakileri bırakalım.

Kudüs'e İbrahim Nebi gibi bir yürüyüş yapalım Urfa'dan kalkıp Kudüs'e kadar bir avuç ailesi ile maiyetiyle yürüdüğü gibi biz de Kudüs'e yürüyelim. Onun için 'march of Abraham' -'İbrahim'i yürüyüş' afişiyle Kudüs'e İsra gecesi yürümeyi planladık

Guduse yürümek şu anda haccdan da öncelikli. Önce İsra sonra haccet dedik. Nebi as da öyle yaptı. İlk gıble olması da bunu gösteriyor. Yani nebilerin izinden. İbrahim nebi, Muhammed nebi izinde... yani bu tevhidi düşüncenin dışındaki düşünceler, özel hususi, mezhepçi, meşrepçi düşünceler ya bırakılsın veya bırakılamıyorsa özelde kalsın. Özelde kalsın. Yani bu musibetten sonra hangi nasihat tevhide ulaştıracak? Yani merkez ilahi konular Allah'ın cc onayladığı Kur'an'da geçen esma, kavramlar veya olaylar, sünnet, sünnetullah ön planda tutulacak. İran oradayken yaşanan veya şu anda yaşananlar niye böyle mezhepçi tavırlarla takınılsın? İran mezhepçiliği aşamadı, kötü oldu, iyi bir imtihan veremedi. Mezhepçiliği aşsaydı bu musibet olur muydu? Şu anda da diyorum ben Türkiye hükümetine diyorum orada gerekirse Hizbullah'a yardım edin, tedarik edin. Birlikte, işte gerekirse Lübnan'da Hizbullah varsa Dera'da da Sünniler. Kardeşim bu Alevilik, Emevilik işi değil. Bakın Alevilik, Emevilik işi değil bu. Mezhepçilik, meşrepçilik işi değil. Ne zaman biz vahdet olacağız şimdi vahdet olmayacaksa ne zaman olacağız. Yani gözümüze daha hangi musibet, hangi parmak sokulacak da biz tevhidi ve vahdeti kuşanacağız?

Yerü Selam Kudüs konusunu gündem ediyorum 10 yıldır buna dikkat çekmeye çalışıyorum.En azından 3, 5 yıldır İsra geceleri bakın Miraç demiyorum miraç topu taca atmak, Allahın işine karışmak, isra gecesi Kudüs'e gitmek diye Firmaları buna yönlendiriyorum. İnsanları yönlendiriyoruz.

Şu anda da bizzat işte Sumud'tan ve Mısır'dan sonra asıl Ürdün, Suriye üzerinden Kudüs'e yürümek. İşte Batı Şeria da abluka altında şu anda. Batı Şeria'nın Gazze'den bir farkı yok ki. Yani yıllardır Batı Şeriati da öyle. Şu anda Ürdün'den Filistin'e geçerken bile orada Siyoni Abluka var. Her şeyden önce İsrailiyat diye bir şey var. Biz bunu hep kültür alakalı, fikir konusunda yani tefsirlerdeki İsrailiyat sandık. Siyasi İsrailiyat en önemlisi ve abluka, fikri abluka, zihni abluka, fiziki abluka dönmüş durumda. Dolayısıyla biz buradan tevhidi, düşünceye ve vahdete sıkı bir şekilde sarılıp 14 Ocak'ta Ürdünde, 15 Ocak İsra gecesi, 16 Ocak Cuma Kudüs'te inşallah siyasi israiliyata karşı gerekli bir açıklama yapmak üzere bir eylemsellik yapacağız. 17 ocakta Halil ü Rahman Cami sahip çıkma ve Ğazze istikameti zorlanacak. Ürdün'den başlayarak Ürdün'e de tepki koyarak, karayoluyla gidebilenler Suriye üzerinden veya diğer türlü hava yoluyla Amman'a inilecek. İbrahim'i yürüyüş diye bakın Urfa'dan İbrahim Nebi nasıl Kudüs'e yürüdüyse İsra gecesi Hatem-ü Nebi'nin isra ettiği gecede önce İsra yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yani itiraz eden yok. Evet. Ama maalesef elini taşın altına koyan da çk yok. Vicdan rahatlatıcı eylemler yetmez. Ürdün'e itiraz ederek, siyonizme işbirlikçiliğe itiraz ederek Filistine doğru yol alacağız. Siyonizme İbrahim'i hatırlatacak yürüyüş. İbrahimi duruş için yürümek. Yürümezsen o duruşta düşersin. Yani İbrahimi duruşu da koruyacak olan İbrahimi yürüyüştür. İşte bunun yolu da bellidir. Kudüs'tür peşinden Gazze'dir. Bakın Gazze ve oradan Mısır'a geçti İbrahim Aleyhisselam.

Sonra dönüp Mekke'ye, sonra tekrar Kudüs'e. Dolayısıyla şu anda Kudüs'e yürüyüş esastır. Hem Gazze'yi hem Kudüs'ü hem Batı Şeri'yı hem işte İbrahim'i yürüyüşü korumak. İbrahim'i anlaşmalar deyip duruyorlar veya İbrahimi dinler diye bir şeyler uyduruyorlar. Bütün bunlara cevap nedir? işin doğrusunu ortaya koymaktır. Hak gelince batıl zail olur. Batılı yok etmenin yolu o kavramların doğrusunu ortaya koymak. Sen fiziken ve fikren sahayı boş bıraktığın için adam bunu kullanıyor. Sen diyeceksin ki İbrahim öyle değil. Önce İbrahim'i anla sonra şeytanları, başta siyonizmi taşla. Siyoni şeytan dahil bunları taşlamadan İbrahimi olamazsın. İbrahim'in yürüyüşün aslı budur. Mesela biz araç önüne afiş, büyükçe bir 'İbrahimi yürüyüş' - 'march of Abraham' afişi asacağız.. Sonra Süleyman, Süleymani bir barış, Kudüs de Süleymani, Selami, İslami bi barış açıklaması yapıp ümmet Gudüs bayrağı açacağız. Selami islami Gudüs olana kadar direniş diyeceğiz. Siyoni değil, Selami Kudüs diyeceğiz. Yusuf'u kuyuya atıanları deşifre edecek, Ğazze Musa nebi'nin mücadelesi diyeceğiz. Bakın Musa Nebi'nin mücadelesi aslında bir yerde 7 Ekim Musa Nebi tokatıydı. Musa nebi zamanında erkek çocuklar katlediliyordu ve işte kurtarmak için denize atılıyordu. Şimdi yalnız erkek değil bütün çocuklar, bütün kadınlar işte bütün ihtiyarlar, bütün halk gatlediliyor. Hangisi daha firavun. FiroSiyon. Musa mücadelesi orada yedi kollu Şamdan oradan geliyor. Musa nebi Gazze civarında sina çöllerinde mağaralarda yaşamak zorunda kaldılar. Orada kullandıkları mumlar yedi kollu şamdan. Musa nebii orada 40 yıl kadar sürekli sürgün yaşadı. Yani tehlikelerden kendilerini korumak için. Peki burada da şu anda Gazzeliler bu sürgünü yaşamıyor mu? Dolayısıyla Musa mücadelesini Yahudilere hatırlatmak. Davud nebi'nin dünyevileşmeye itirazını Siyonilere yapmak. Siz nasıl Davut koridoru diyorsunuz? Orası Calut koridoru. Bütün nebilere ihanet eden hatta İsa nebii katletmeye kalkan Yahya Zekeriya nebii katleden siz Süleymani değil satani Siyoni bir eşkıya durumundasınız diyeceğiz.

Bütün bunları ancak barışçıl islami bir şekilde, Süleymani islami Kudüs kurulsun hatta tek devletli çözüm diyeceğiz. Tek devletli Süleymani Selami Kudüs yeter ki İslam olsun. Selam olsun. Siyoni olmasın, satani olmasın, emperyalist faşizan olmasın. Bunları afişe edecek, sözlü ifadelerle açıklayacağız. İsra gecesi ve ertesi gün cuma. Neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Hatta oradan Halil İbrahim'e yürümek. Mescidin konumunu değiştirme çalışmalarına itiraz edeceğiz. Halil İbrahim'den Gazze'ye yardım götürmenin, Gazze'ye ulaşmanın yollarını arayacağız. İbrahim Nebi'nin ayak izlerinde, bunu dillendirerek teolojik gücü, söylemin gücünü bu siyonilerden almaya çalışacağız. En azından teolojik güç ele geçer, teknolojik güç akabinde.

Kabaca Ammada buluşup oradan karayoluyla Filistin'e ulaşmak, oradaki Siyoni engelleri aşmak, onlara itiraz etmek, onların oradaki varlığına itiraz etmek. İşte İsra gecesi Kudüs'te olmak. Ertesi gün de cuma zaten. Cuma namazından sonra da orada yine bir olabildiğince eylemsellik ne kadar yapılabilirse akabinde Halil Rahman'a yürümek. Oradan da Gazze'ye, aslında en yakın hat orası, ulaşma noktasında, onu da zorlamak. Tabii ki bir yere kadar, en azından burada da bir cephe açılması lazım. İsra gecesi Hatem-i Nebi'nin isrası, o en zor dönemde Mekkenin sıkıntılı dönemlerinde, Allah onu Kudüs'e yürüterek, mücadelenin sıkışık dönemlerinde, Gazze için de Batı Şeriye için de inşallah bu hem onlara bi bir teşvik olacak, hem de bizim mücadelemizin bir parçası. Bunun arkası da gelecek şekilde inşallah bir halk hareketi diyoruz. İbrahimi yürüyüşle başlayıp inşallah Süleymani Kudüs'le, Selami Kudüs'le neticelensin inşallah diyoruz.

Özellikle Gazze'nin ve Batı Şeria'nın unutturulmaya kabullendirilmeye başlandığı bir dönemde yine bir ara ateşlenme, alevlenme olur diye düşünüyorum. Ve ben bunu tekrar gündeme taşıyor ve tüm çevrelerin katkılarını bekliyorum.