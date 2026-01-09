  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!

Karhramanmaraş'ta meydana gelen 6 şubat depreminde tamamen yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşaa edilen bölgedeki konutlara 'Anka Toplu Konutları' adı verildi.

#1
Foto - 6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesindeki Ebrar Sitesi yerle bir olmuş yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Yeniden imar çalışmaları kapsamında inşa edilen konut ve iş yerleriyle birlikte bölgede yaşam başladı.

#2
Foto - 6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!

Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda 678 konut ve 107 ticari bölümden oluşan toplam 785 bağımsız bölüm inşa edildi.

#3
Foto - 6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!

Yeni yapılan yapıların modern ve düşük katlı olarak planlandığı, konutların yanı sıra bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte iş yerlerinin de projede yer aldığı belirtildi.

#4
Foto - 6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!

"YENİ İSMİ ANKA OLDU" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan deprem konutlarının adı 'küllerinden doğuş' anlamına gelen Anka Toplu Konutları oldu.

#5
Foto - 6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!

Bakan Kurum Meclis'te sitenin fotoğraflarını, "74 bin yuvayla artık acılar yerini huzura bıraktı." ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması

Canlı yayında soruları cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili açıklama yaptı...
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!
Gündem

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!" başlıklı yazısı...
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23