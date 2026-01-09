6 Şubat'ta harabeye dönmüştü: İşte Ebrar Sitesi'nin yeni hali!
Karhramanmaraş'ta meydana gelen 6 şubat depreminde tamamen yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşaa edilen bölgedeki konutlara 'Anka Toplu Konutları' adı verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesindeki Ebrar Sitesi yerle bir olmuş yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Yeniden imar çalışmaları kapsamında inşa edilen konut ve iş yerleriyle birlikte bölgede yaşam başladı.
Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda 678 konut ve 107 ticari bölümden oluşan toplam 785 bağımsız bölüm inşa edildi.
Yeni yapılan yapıların modern ve düşük katlı olarak planlandığı, konutların yanı sıra bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte iş yerlerinin de projede yer aldığı belirtildi.
"YENİ İSMİ ANKA OLDU" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan deprem konutlarının adı 'küllerinden doğuş' anlamına gelen Anka Toplu Konutları oldu.
Bakan Kurum Meclis'te sitenin fotoğraflarını, "74 bin yuvayla artık acılar yerini huzura bıraktı." ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7
