İspiyonla, soy provoke et!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Türkiye’nin barış ve huzur iklimini baltalamak için dört koldan saldıran şer odaklarının yine Sünni-Alevi çatışması tezgahını devreye soktu. Siyasetçilerinin terörle ve teröristlerle iş tuttuğu, iş dünyasındaki militanlarının milyar dolarları stoklayıp yatırım yerine yurt dışına kaçırmaya çalıştığı, sosyal medyadaki trol çetelerinin halkı galeyana getirmek için dört koldan yalan ve dezenformasyon ürettiği Zillet muhalefetine kaos ortamı hediye etmek isteyen karanlık eller, Muharrem ayının ilk gününde 3 cemevine eş zamanlı saldırı düzenledi. Toplumun sinir uçlarını kaşıyacak her hadisede olduğu gibi bu olayda da saldırgan hızlıca yakalanarak olayın yankısı 24 saat bile geçmeden deşifre oldu. 3 noktaya da saldıran kişinin A.O.K. isimli bir meczup olduğu belirlendi.

Fitnecilere geçit vermeyeceğiz

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Alevi kanaat önderlerinden Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ali Kemal Tayanç, şunları dile getirdi: “Türkiye ilerledikçe, büyüdükçe, kardeşlik bağları pekiştikçe dış güçler harekete geçiyor. Bu dış güçler, içerideki hainlerle birlikte ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bin yıl Haçlı ordularıyla diz çöktüremedikleri insanımızı içerideki işbirlikçileriyle diz çöktürmeye çalışıyorlar. Bir gün imamlar hedef alınıyor, öbür gün cemevlerine saldırı düzenleniyor. Bunların hepsi aynı merkezden tezgahlanıyor. Ekonomimize saldıran kimse, birlik-beraberliğimize kast eden kimse, imamlarımızı hedef gösterenler kimse, cemevlerine saldırı düzenleyenler de aynı odaklardır. Bu fitnecilerin dört koldan taarruza geçtiklerini ve milletle devleti karşı karşıya getirmeye, toplumda kargaşa çıkarmaya çalıştıklarını biliyoruz. Biz Aleviler bu oyuna gelmeyecek, Sünni kardeşlerimizle aramızı bozmaya çalışan fitnecilere geçit vermeyeceğiz.”

Bu milleti bölemezler

Tayanç, şöyle devam etti: “Alevi kuruluşlara yönelik Ankara’da düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bizler ne iktidara, ne devletimize, ne Sünni kardeşlerimize düşman değiliz, olmayız da. Bizi kardeşlerimizle birbirimize düşürmeye çalışan karanlık ellerin yalanlarına kanmıyoruz, oyunlarına aldanmıyoruz, tezgahlarına gelmiyoruz. Asırlardan beri Aleviler ve Sünniler olarak dost ve kardeş olarak yaşadığımız bu toprakları birlikte savunduk, birlikte gazi olduk, birlikte şehit düştük. Bin yıldır birlikte çalıştık, birlikte ürettik, birlikte üzüldük, birlikte sevindik. Bizim hiçbir ayrımız gayrımız yok. Geçmişte yaşanan bazı üzücü hadiseler nedeniyle fitne çıkarılmaya çalışılmış ve yer yer başarılı olunmuşsa da artık biz bu bayat senaryolara pabuç bırakmıyoruz. Saldırıların ve saldırganların karşısında, devletimizin ve kardeşlerimizin yanındayız.”

İYİ Parti ve İmamoğlu'nun söylemi

Gazeteci Yazar Recep Yazgan da, şunları ifade etti: “Önce İyi Parti kurmaylarının sonra İmamoğlu’nun tuhaf şekilde Alevi-Sünni vurgularıyla yaptıkları çıkışlar üzerine Ankara’de derin bir tezgah sergilendi. Provokasyon heveslilerinin toplumu karşı karşıya getirmek anlamında sinir uçlarına dokunmayı gelenek haline getirdi. Her dönemin bir çaresi olarak ‘bunu da bir deneyelim’ ihtimalidir Sünni-Alevi karşı karşıya getirme oyunu. Ama Alevi-Sünni ayrışması planları artık tutmuyor. Çünkü eski Türkiye’de değiliz. En büyük örnek yıllardır CHP’nin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği yönüyle hiç gündeme gelmedi. Toplumun gündeminde ve şuuraltında asla bu tür ayrışmalar bulunmuyor.”

Derin odaklar tasfiye oldu

Yeni Türkiye’de infial girişimlerinin süratle aydınlatıldığına dikkati çeken Yazgan, sözlerini şöyle tamamladı: “Devletimiz ve istihbarat güçleri çok titiz çalışmalarla bu saldırıları anında bütün çıplaklığıyla açığa çıkarıyor. Emniyet de, MİT de, güvenlik güçlerimiz tamamiyle bu hususlarda çok iyi çalışıyor ve nokta operasyonlar yapabiliyor. Devletin içerisinde yuvalanan derin odakların tasfiyesinin tesirlerine görmekteyiz burada. Olayları derin muamma olarak bırakan eksik soruşturmalar, kasıtlı ihmaller artık yok ve hızlı, kararlı, titiz çalışmalarla nokta operasyonlarla açığa çıkarılan olaylar var. Tasfiye edilenlerin mücadelesi ve çırpınmalarını da görüyoruz. Ayrıca yaşanan olayda NATO ve Alman vakıfları gibi dış mihrakların mutlaka payının olabileceğini düşünülerek araştırma yapılmalıdır.”