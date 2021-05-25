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Spor Ispartaspor 2.Lig'e çıktı mı?
Spor

Ispartaspor 2.Lig'e çıktı mı?

Ispartaspor son durum | 3.Lig ekiplerinden Ispartaspor play-off maçında Bursa Yıldırım ile karşı karşıya geldi. Peki, Ispartaspor 2.Lig'e yükseldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 08:52:00 -
Ispartaspor 2.Lig'e çıktı mı?

3.Lig Play-Off finalinde Ispartaspor ile Bursa Yıldırım karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. 2.Lig'e yükselen ekip penaltı atışları sonunda belli oldu. Rekibini 5-2 mağlup eden Isparta 32 Spor adını 2.Lig'e yazdırdı. Geçen sezon BAL'da şampiyon olan ve 3.Lig'e yükselen Ispartaspor büyük bir başarı yaşadı ve 1 sezon sonra 2.Lig'e yükseldi.

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