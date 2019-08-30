Isparta’daki 30 Ağustos kortejine komandolar damga vurdu 30 Ağustos Zafer Bayramı Isparta’da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Isparta’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Terörizmle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevli uzman erbaşların operasyon pozisyonundaki kortej geçişi törene damga vurdu.

Isparta’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı, Vali Ömer Seymenoğlu ev sahipliğinde tebriklerin kabulüyle devam etti. Tören kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen araca binerek halkı selamladı.

Törende çeşitli okullardan gelen öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldığı 30 Ağustos programında, katılımcılar operasyon düzenindeki komando geçişine alkışlarla eşlik ederek yoğun ilgi gösterdi. Komandoların geçişi sırasındaki duruşları, dosta güven, düşmana ise korku verir nitelikteydi.ören geçidinde polis ve belediye araçlarının geçişleri de ilgiyle izlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.