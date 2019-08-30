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Isparta’daki 30 Ağustos kortejine komandolar damga vurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı Isparta’da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:06
Isparta’daki 30 Ağustos kortejine komandolar damga vurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı Isparta’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Terörizmle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevli uzman erbaşların operasyon pozisyonundaki kortej geçişi törene damga vurdu.


Isparta’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı, Vali Ömer Seymenoğlu ev sahipliğinde tebriklerin kabulüyle devam etti. Tören kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen araca binerek halkı selamladı.


Törende çeşitli okullardan gelen öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.


Çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldığı 30 Ağustos programında, katılımcılar operasyon düzenindeki komando geçişine alkışlarla eşlik ederek yoğun ilgi gösterdi. Komandoların geçişi sırasındaki duruşları, dosta güven, düşmana ise korku verir nitelikteydi.ören geçidinde polis ve belediye araçlarının geçişleri de ilgiyle izlendi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:06
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