Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta Belediyesi, kentte daha konforlu ulaşım için yeni yol ve asfalt çalışmaları başlattı.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Ramazan Bayramı öncesinde başlattığı Çünür Yenişehir ile Anadolu Mahallesini birbirine bağlayan 293 Caddede yol genişletme ve dolgu çalışmalarıyla birlikte caddenin asfaltını döktü ve yol çizgilerini de çizerek trafiğe açtı.

Yeni ve modern bir görünüme kavuşan 293 cadde İstanbul yolundaki trafik yükünü de önemli ölçüde hafifletmiş oldu. Isparta Belediyesi Çünür Yenişehir ile Anadolu Mahallesini birbirine bağlayan ve seralar bölgesi olarak bilinen 12 metre genişliğinde 3 kilometrelik yolda trafik akışı engellenmeden asfalt çalışmalarını da tamamlayarak sürücülerin kullanımına açtı.

12 metre genişliğine sahip yolun asfaltlanmasıyla birlikte özellikle İstanbul Yolu üniversite-şehir arasındaki trafik yoğunluğu da bu cadde ile hafifletilmiş oldu.