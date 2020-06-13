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Aktüel

Isparta’da şüpheli paket polisi harekete geçirdi

Isparta’da aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli bir paket polisi harekete geçirirken, fünyeyle patlatılan paketten bıçak, pense ve askılık çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:45:21 -
Isparta’da şüpheli paket polisi harekete geçirdi

Isparta’da aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli bir paket polisi harekete geçirirken, fünyeyle patlatılan paketten bıçak, pense ve askılık çıktı.


Olay, gece saat 00.00 sıralarında Anadolu Mahallesi 103. Cadde’de meydana geldi. Yol kenarındaki aydınlatma direğinin altında şüpheli bir paket olduğunu görenler durumu polise haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis paketin bomba olabileceği ihtimaline karşı yolu trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Pakette inceleme yapan özel kıyafetli polis, paketin fünyeyle patlatılmasına karar verdi. Fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan paketten bıçak, pense ve askılık çıkarken, herkes rahat bir nefes aldı.

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