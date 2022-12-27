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Yerel Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yerel

Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:14:00 -
Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yılmaz Yavuz'un (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Senirkent - Büyükkabaca kara yolu Boşköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Alihan Balım (20), Bayram Kızıl (24), Mehmet Arif Taşdemir (24) ve İbrahim Yılmaz Can (41) sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşdemir ve Can müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 
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