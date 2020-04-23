  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Isparta’da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

TBMM’nin açılışının 100.

2020-04-23 10:30:11 -
Isparta’da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta’da maske ve sosyal mesafeli sade bir çelenk töreni düzenlendi.


Isparta’da TBMM’nin açılışının 100. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile az sayıda eğitim çalışanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı