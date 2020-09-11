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Aktüel Isparta'da marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı
Aktüel

Isparta'da marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:37:11 -
Isparta'da marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı, tutuklandı.

Fatih Mahallesi'ndeki marketine, güvenlik kamera kayıtlarından hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S ve İ.G'yi ellerindeki çuvalla marketin önünde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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