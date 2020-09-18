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Aktüel Isparta'da, kontrolde sigara içen kişiye maske kuralını ihlalden ceza
Aktüel

Isparta'da, kontrolde sigara içen kişiye maske kuralını ihlalden ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:05:28 -
Isparta'da, kontrolde sigara içen kişiye maske kuralını ihlalden ceza

ISPARTA (AA) - Isparta'da, trafik kontrolünde maskesini çıkarak polisin karşısında sigara içen kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.

Mimar Sinan Caddesi'nde trafik denetimleri yapan ekipler, kaldırımdan ilerleyen ve plakası kapatılan bir elektrikli bisikleti durdu.

Ceza yazılmasına itiraz eden sürücü S.E, maskesini çıkararak sigara içmeye başladı.

Bunun üzerine ekipler, sürücüye plakayı kapatmak, kask takmamak ve maske takmamaktan toplam bin 537 lira ceza kesti.

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