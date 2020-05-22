  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
için kalan
Aktüel

Isparta’da kısıtlama öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu

Isparta’da ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar pazara ve fırınlara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:10:46 -
Isparta’da kısıtlama öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu

Isparta’da ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar pazara ve fırınlara akın etti. Semt pazarında tezgahlar boşalırken, fırın önlerinde de uzun kuyruklar oluştu.


Isparta’da ilk kez uygulanacak bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarında ve ekmek fırınlarında hareketlilik yaşandı. Emniyet mensuplarının pazar girişlerinde önlem aldığı görülürken, vatandaşların maske kuralına uydukları gözlemlendi. Alışveriş yoğunluğundan pazar tezgahları erken saatlerde boşalırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti. Vatandaşlar ekmek fırınları önünde de uzun kuyruklar oluşturdu.



“Ekmeğimizi alacağız, sokağa çıkmayacağız”


Ekmek için sırada bekleyen Meliha Efe, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için ekmek almaya geldiğini belirterek, “Ekmeğimizi alacağız, sokağa çıkmayacağız. Pazardan da sebzemizi aldık. Pazar da yoğundu ama sosyal mesafe kuralına uygun olarak alışverişimizi yaptık” dedi.


Fırın önünde bekleyen Mehmet Ali Karaman da vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirtti. Fırına ekmek almaya geldiğini ifade eden Karaman, “Yasaklara uyarak sokağa çıkmayacağız. Bugün de tedbir amaçlı dışarıdayız. Sosyal mesafeye de kuyrukta mümkün olabildiğince dikkat ediliyor. 4 gün için özel bir hazırlığımız yok. Günlerdir evde tecrit ortamındayız, Ramazan ayı boyunca nasıl olduysa aynı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı