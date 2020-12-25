Isparta'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Merkeze bağlı Deregümü köyünde yaşayan, son olarak 27 Kasım'da görülen Mustafa Özbay'ı (57) bulmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalar, Binbirevler Mahallesi ile yeni Burdur yolu arasındaki hayvan barınaklarının olduğu su kuyuları ve dere yataklarında yoğunlaştırıldı.

Özbay'dan haber alamayan yakınları, 2 Aralık'ta durumu jandarmaya bildirmiş, iz takip ve kadavra köpekleriyle yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Ekiplerce gözaltına alınan Özbay'ın kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.