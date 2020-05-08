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Aktüel

Isparta'da karantina süreci tamamlanan 268 kişi memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan getirilen Ahmet Ateş: - "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, bu fırsatı kim bize hazırladıysa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:25:12 -
Isparta'da karantina süreci tamamlanan 268 kişi memleketlerine uğurlandı

ISPARTA (AA) - Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Isparta'da öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 268 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 268 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Kovid-19 testleri negatif çıkan vatandaşlar, otobüs ve minibüslerle memleketlerine gönderildi. Vatandaşlara Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından fidan hediye edildi.

Karantina süreci tamamlanan vatandaşlardan Ahmet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yurt personeline de teşekkür eden Ateş, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, bu fırsatı kim bize hazırladıysa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde vatandaşlarını bulundukları ülkelerden tahliye etmesiyle öne çıktığına dikkati çeken Serkan Süvari de "Türkiye çok büyük bir devlet. Bunu herkes gördü." dedi.

Vatandaşlar, alkışlarla memleketlerine uğurlandı.



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