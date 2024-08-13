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Yerel Isparta'da kahreden kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti!
Yerel

Isparta'da kahreden kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 09:50:00 - 2024-08-13 09:51:27
Isparta'da kahreden kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kovada Karayolu Balkırı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 32 EZ 008 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen ve virajı dönemeyen 32 ADM 808 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Zühtü Taha Gürfidan (14) ve Yiğit Yaşar Gökmen (14) düşerek bariyerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zühtü Taha Gürfidan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Yiğit Yaşar Gökmen ise, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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