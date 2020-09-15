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Aktüel Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:17:31 -
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ISPARTA (AA) - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatice Özkan'ın kullandığı 32 HE 405 plakalı otomobil, Antalya - Isparta kara yolu Kadılar köyü mevkisinde Murat Topyıldız idaresindeki 07 YV 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Özkan ile diğer araçta bulunan Bünyamin Osman Kılıç, Hasan Gencer, Beyza Dişbudak yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gencer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza yerinden kaçan sürücü Topyıldız ise jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

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