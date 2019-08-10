Isparta’da halk otobüsleri bayramın ilk 3 günü ücretsiz Isparta Belediyesi, S.

Isparta Belediyesi, S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nce yürütülen seferlerin Kurban Bayramı’nın ilk 3 gününde ücretsiz yapılacağı açıklandı.

Arefe günü (bugün) ikindi namazından sonra Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı’ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bayramın ilk 3 günü otobüs seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Bayramın ilk günü seferler saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üçüncü günü saat 08.00 ve bayramın son günü ise seferler saat 07.30’da başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.